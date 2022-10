Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ se profile pour ce protégé d’Ancelotti

Publié le 15 octobre 2022 à 00h15

Hugo Chirossel

Recruté il y a maintenant cinq ans en provenance du Betis Séville, Dani Ceballos a toujours eu un rôle de doublure au Real Madrid. Alors que son contrat arrive à son terme en juin 2023, il ne l’a toujours pas prolongé et pourrait donc s’engager avec un autre club dès le mois de janvier. Les Verdilancos seraient d’ailleurs intéressés à l’idée de le faire revenir.

Les places sont chères au Real Madrid. Alors que Luka Modric et Toni Kroos donnent toujours satisfaction, Aurélien Tchouameni s’est imposé dans l’entrejeu madrilène après le départ de Casemiro. Il y a également des jeunes éléments comme Eduardo Camavinga qui poussent pour obtenir plus de temps de jeu.

Mercato : Après Mbappé, c’est la guerre ouverte entre le PSG et le Real Madrid https://t.co/KDmVzWUXos pic.twitter.com/HBysh2RfSQ — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

Un contrat qui se termine en juin 2023

Dans ces conditions, difficile pour Dani Ceballos de s’exprimer. Le milieu de terrain âgé de 26 ans, blessé depuis début octobre, a un contrat avec le Real Madrid allant jusqu’en juin 2023. Alors que Carlo Ancelotti a déjà déclaré qu’il comptait sur lui, il pourrait très bien s’en aller libre dans quelques mois.

Le Betis Séville est sur le coup