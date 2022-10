Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s’active en coulisses pour le transfert d'un crack

Publié le 15 octobre 2022 à 01h45

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est relancé, le Real Madrid n’aurait pas l’intention de se lancer dans ce dossier. La Casa Blanca aurait d’autres projets pour se renforcer et s’intéresserait à Pablo Muñoz, jeune joueur du Rayo Vallecano dont le contrat se termine en juin 2023.

Quelques mois seulement après sa prolongation avec le PSG, l’avenir de Kylian Mbappé est de nouveau au cœur des débats. Mécontent du mercato parisien et de son utilisation dans le système de Christophe Galtier, l’international français est sur le départ et la piste menant au Real Madrid est forcément évoquée.

Le Real ne compte pas bouger pour Mbappé

Mais d’après les informations de Josep Pedrerol, les Madrilènes n’auraient pas l’intention de se mêler à la bataille pour s’attacher les services de Kylian Mbappé. Les Merengue ont une autre option en tête, beaucoup moins coûteuse que l’attaquant du PSG.

Un intérêt pou Pablo Muñoz ?