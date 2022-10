Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a pris une décision retentissante pour Benzema

Publié le 15 octobre 2022 à 00h00

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos pourraient prendre le large librement et gratuitement s'ils ne prolongent pas d'ici-là. Conscient de la situation de ses trois stars, Carlo Ancelotti aurait décidé de faire de leur renouvellement de contrat sa priorité absolue.

Pour renforcer son effectif, le Real Madrid aurait plusieurs idées en tête. D'après les indiscrétions de Marca , divulguées par José Félix Díaz sur Twitch , le club emmené par Carlo Ancelotti serait toujours sur les traces de Jude Bellingham, qui serait également dans le collimateur du PSG. D'ailleurs, le crack de 19 ans du Borussia Dortmund serait la cible principale du Real Madrid a moyen/long terme selon le journaliste espagnol.

Mercato - PSG : Le verdict final tombe pour le transfert de Kylian Mbappé https://t.co/BhGw7hv8xM pic.twitter.com/srJd8m5oJ5 — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

Le Real Madrid veut recruter Bellingham et Davies, mais...

Par ailleurs, le Real Madrid aurait identifié un tout nouveau profil. Alors que Marcelo (34 ans) a quitté le club merengue librement et gratuitement l'été dernier pour rejoindre l'Olympiakos, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez auraient déniché son digne héritier. En effet, comme l'a indiqué José Félix Díaz sur la chaine Twitch de Marca , le Real Madrid a activé la piste menant à Alphonso Davies (21 ans), qui serait « le nom qui intéresse le plus le Real Madrid » au Bayern.

... la grande priorité est de prolonger Benzema, Kroos et Modric