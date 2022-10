Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une incroyable opération se précise sur le mercato

Publié le 14 octobre 2022 à 22h45

Axel Cornic

Parti en 2019 dans des circonstances particulières, Adrien Rabiot pourrait faire son grand retour au Paris Saint-Germain. Son entourage tenterait de recoller les morceaux depuis quelques mois et la fin de son contrat avec la Juventus pourrait être une véritable occasion en or pour le PSG.

C’est une opération qui se dessine depuis quelques mois. Après son départ catastrophe en 2019, Adrien Rabiot pourrait bien faire son retour au PSG, son club formateur. C’est Véronique Rabiot, sa mère ainsi qu’agent, qui orchestrerait les choses en coulisses, depuis le départ de Leonardo.

Une prolongation compliquée, mais...

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , l’avenir d’Adrien Rabiot est des plus incertains. Si son salaire de 7M€ et la fin imminente de son contrat rendent la situation compliquée, au sein de la Juventus on n’aurait pas abandonné l’idée de pouvoir le retenir à la fin de la saison.

Allegri veut le garder

Tout devrait dépendre d’un seul homme : Massimiliano Allegri. Ce dernier est un grand fan d’Adrien Rabiot et s’il venait à rester à la Juventus, alors une prolongation pourrait être plus facile à envisager. D’ailleurs, Allegri aurait déjà commencé à en toucher mot à ses dirigeants.