Mercato - PSG : Campos reçoit un message pour Paredes, annoncé de retour au PSG

Publié le 14 octobre 2022 à 20h15

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a fait le choix de se séparer de Leandro Paredes lors du dernier mercato, en bouclant un prêt avec option d’achat avec la Juventus. Pourtant, la situation du club turinois pourrait bien bloquer cette option d’achat d’une valeur supérieur à 22M€ et le milieu argentin pourrait donc revenir au PSG dans seulement quelques mois.

Le milieu de terrain est le secteur qui a le plus été modifié cette saison par Luis Campos. Seul Marco Verratti était intouchable et parmi les différents partants on retrouve notamment Leandro Paredes, qui a fait son retour en Serie A et qui a été prêté à la Juventus. On pourra it toutefois le revoir sous le maillot du PSG…

La Juventus pourrait ne pas lever l’option d’achat

Ce vendredi, Il Corriere dello Sport explique que les difficultés économiques de la Juventus pourraient pousser les dirigeants à ne pas lever l’option d’achat de Leandro Paredes. Tout comme Alvaro Morata qui a retrouvé l’Atlético de Madrid à la fin de la saison dernière, l’Argentin pourrait donc faire son retour au PSG en juillet prochain.

