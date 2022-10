Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Première certitude sur le mercato hivernal de Mbappé

Publié le 14 octobre 2022 à 23h30

La rédaction

En pleine polémique, Kylian Mbappé souhaiterait quitter le PSG le plus rapidement possible et pourrait changer d'air dès le prochain mercato de janvier. Mais une chose parait déjà certaine : l'attaquant français ne rejoindra pas le Real Madrid...

Déçu par les promesses non tenues du PSG cet été, Kylian Mbappé souhaiterait donc quitter le club de la capitale. Alors qu’il était très proche de rejoindre le Real Madrid la saison dernière, l’attaquant parisien a finalement prolonger avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, Luis Campos aurait déjà une première certitude concernant le prochain mercato de son joueur.

Le Real lâche l’affaire pour plusieurs raisons

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole s’enflamme sur la dernière annonce de Kylian Mbappé. Mais pourtant, elle annonce notamment que le Real Madrid ne relancera pas le dossier cet hiver. Comme l’indiquait El Chiringuito , la venue de l’attaquant parisien n’entrerait pas dans les plans du club Merengue . Ok Diario précise que Florentino Perez serait satisfait de l’effectif actuel de son équipe.

Le comportement de Mbappé ne plaît pas au Real