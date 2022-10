Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Après l’échec du mercato, le scénario catastrophe se confirme pour Skriniar

Publié le 15 octobre 2022 à 01h30

Axel Cornic

Voilà des mois que Luis Campos tente d’attirer Milan Skriniar au Paris Saint-Germain. Après les échecs du mercato estival, l’intention de revenir à la charge en janvier a rapidement été évoquée du côté du PSG, mais le Slovaque pourrait finalement décider de prolonger son contrat et ainsi rester à l’Inter.

C’est l’un des gros feuilletons du moment. Avec seulement trois spécialistes du poste dans l’effectif, Christophe Galtier se retrouve démuni en défense centrale. Luis Campos a pourtant essayé de lui offrir un renfort de poids cet été avec Milan Skriniar, qui n’est finalement jamais arrivé au PSG. Pas de quoi décourager le dirigeant portugais, qui aurait déjà préparé le terrain pour une nouvelle offensive au mois de janvier.

Le PSG prépare une nouvelle offre, mais...

Mais pour que le PSG puisse enfin y croire, il faut que la situation contractuelle de Milan Skriniar ne change pas. Ce dernier est en effet lié à l’Inter jusqu’en juin prochain et sans une prolongation il devrait sans aucun doute être vendu cet hiver. Le prix change grandement, puisques de 70 ou 80M€ de l’été, les Nerazzurri pourraient être obligés de baisser leurs demandes jusqu’à 30M€.

Le clan Skriniar vend la mèche

Les dernières nouvelles nous parvenant d’Italie ne sont pas bonnes du tout pour le Paris Saint-Germain. D’après les informations de Tuttosport , dans l’entourage de Milan Skriniar on aurait laissé entendre qu’une prolongation de contrat serait finalement possible. Cela pourrait d’ailleurs se faire dès la semaine prochaine, puisqu’un rendez-vous serait prévu à Milan entre les différentes parties concernées.

Les comptes de l’Inter reboostées par la Ligue des Champions ?