Mercato - PSG : Un terrible indice lâché par le clan Skriniar ?

Publié le 14 octobre 2022 à 20h45

Axel Cornic

Après l’avoir suivi tout l’été, le Paris Saint-Germain n’a pas jeté l’éponge pour Milan Skriniar, qui serait la grande priorité du mercato hivernal. La fin de son contrat en juin 2023 est une grande opportunité pour Luis Campos, même si l’Inter pourrait bien réussir à berner une seconde fois le PSG en seulement quelques mois.

On ne le présente plus désormais. Milan Skriniar a été l’un des gros feuilleton de l’été du PSG, qui n’a finalement pas réussi à forcer le verrou de l’Inter, qui est allé jusqu’à réclamer 80M€ pour le lâcher. Mais Luis Campos s’est rapidement repris après cet échec et commencerait déjà à préparer une nouvelle offensive, afin de recruter Skriniar cet hiver.

Campos veut se rattraper cet hiver

Le gros avantage du PSG est que le Slovaque est sous contrat jusqu’en juin 2023. Ainsi, des 70 à 80M€ réclamés cet été, l’Inter pourrait être contrainte de revoir largement à la baisse sa demande. Récemment, les médias italiens ont notamment parlé de 30M€, ce qui reste tout de même un montant important pour un joueur à qui il ne reste que quelques mois de contrat.

Le clan Skriniar parle d’une prolongation dès la semaine prochaine