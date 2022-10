Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta lâche une nouvelle annonce sur Lionel Messi

Publié le 14 octobre 2022 à 15h45

Thibault Morlain

Ce n'est pas un secret, Joan Laporta rêve de faire revenir Lionel Messi au FC Barcelone, alors que l'Argentin est actuellement au PSG. Le président blaugrana l'a déjà exprimé à de nombreuses reprises, mais il en a encore remis une couche. Ce vendredi, Laporta a en effet réitéré son désir de revoir Messi sous le maillot du Barça.

Si Lionel Messi est aujourd'hui au PSG, le FC Barcelone n'a pas oublié l'Argentin. Et voilà qu'un retour en Catalogne fait de plus en plus parler. Joan Laporta l'a répété à plusieurs reprises dernièrement, il va tout faire pour rapatrier Messi à Barcelone. Un désir qu'il vient à nouveau de réaffirmer.

PSG : Galtier annonce une grande nouvelle pour Messi https://t.co/TE2sfRWehz pic.twitter.com/j78Kcq7fHm — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

« Tous les fans le gardent en mémoire »

Ce vendredi, pour les médias du FC Barcelone, Joan Laporta a évoqué Lionel Messi. Et tout d'abord, le président blaugrana a fait part de son désir de rendre hommage au mythique numéro 10 du Barça : « Nous ferons quelque chose pour lui rendre hommage, il a été le meilleur de l'histoire. Tous les fans le gardent en mémoire. Ce dimanche, cela fera 18 ans qu'il a débuté. Nous pensons à lui donner un cadeau. Ce sera une reconnaissance, mais ça sera en privé ».

« C'est mon rêve »