Foot - Mercato - OL

Mercato : Le vestiaire de l'OL se livre sur l'arrivée de Laurent Blanc

Publié le 14 octobre 2022 à 15h30

Thibault Morlain

Enfin, Laurent Blanc est de retour au premier plan en tant qu'entraîneur. Alors qu'on avait perdu de vue le Cévenol, le voilà désormais aux commandes à l'OL, ayant ainsi pris la place de Peter Bosz. Un choix fort de Jean-Michel Aulas auquel le vestiaire des Gones doit bien évidemment s'adapter. Nicolas Tagliafico a d'ailleurs fait le point sur cette arrivée de Blanc.

Depuis 2016 et son licenciement du PSG, Laurent Blanc n'a entraîné que quelques mois au Qatar. Sans quoi, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France avait disparu de la circulation. Annoncé pourtant un peu partout, Blanc a mis énormément de temps à retrouver un banc de touche. C'est donc désormais chose faite puisqu'il vient de débarquer à l'OL en lieu et place de Peter Bosz.

Mercato - OL : A peine arrivé, Laurent Blanc dresse un terrible constat https://t.co/GOnQks2BDV pic.twitter.com/m2yH389pfM — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

« Il faut s'adapter aux décisions qui ont été prises »

Laurent Blanc a fait ses premiers pas comme entraîneur de l'OL et les joueurs lyonnais ont également dû s'adapter à ce changement sur le banc de touche. Qu'en est-il alors dans le vestiaire de l'OL ? La question a été posée ce vendredi à Nicolas Tagliafico en conférence de presse : « Cela fait peu de temps que l'on est ensemble avec le nouvel entraîneur. Il faut s'adapter aux décisions qui ont été prises. On a d'abord cherché à se connaître et maintenant on va s'adapter à ce qu'il veut en tant qu'entraîneur ».

« C'est un entraîneur reconnu internationalement »