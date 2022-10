Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après la Coupe du monde, Messi va faire une grande annonce

Publié le 14 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

L'avenir de Lionel Messi n'est pas encore certain de s'écrire avec le PSG. L'Argentin suscite les intérêts de l'Inter Miami et du Barça en plus de la volonté affirmée de Luis Campos de le prolonger. Mais le quintuple Ballon d'Or ne veut pas se précipiter et prendra sa décision après le Mondial au Qatar.

Alors que le contrat de Lionel Messi avec le PSG arrivera à expiration à l'issue de la saison, on ne sait guère si son aventure dans la capitale continuera. En effet, l'Inter Miami de David Beckham et le Barça lorgnent sur le quintuple Ballon d'Or. De son côté, Luis Campos a déclaré publiquement sa volonté de le prolonger, mais Messi ne veut pas se précipiter et préfère pour l'instant se concentrer sur la Coupe du monde avant de s'épancher sur son avenir.

Campos veut prolonger Messi

En septembre dernier, Luis Campos était de passage dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC afin d'évoquer les dossiers chauds du PSG. Le Portugais n'a pas échappé à la question fatidique concernant Lionel Messi et a affirmé sa volonté de le prolonger : « J'ai demandé à Messi s'il voulait rester, et je lui ai dit que j'espérais qu'il reste pendant les trois ans que j'ai sur mon contrat. Je suis très satisfait de Leo ». Le message est passé.

Miami et Barcelone sur le coup

Le PSG aura de la concurrence et devra apporter des garanties sérieuses à Messi pour qu'il prolonge car la tentation d'un départ à l'Inter Miami se fait de plus en plus sentir comme le révèle The Sun . De plus, la presse espagnole indique que le Barça veut rapatrier le joueur que les Catalans ont façonné. Cependant, le journaliste Alfredo Martinez affirme que Messi serait gêné par cette rumeur.

Réponse prévue après le Mondial

Afin de ne pas perturber la préparation de sa dernière Coupe du monde, Lionel Messi ne veut pas se pourrir l'esprit en pensant à son avenir. De fait, il décidera s'il prolonge ou non avec le PSG, une fois le Mondial terminé.