Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict final tombe pour le transfert de Kylian Mbappé

Publié le 14 octobre 2022 à 19h00

Amadou Diawara

Malgré une prolongation récente avec le PSG, Kylian Mbappé voudrait faire ses valises et prendre le large lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, le crack français de 23 ans devrait être retenu en janvier. Malgré tout, Kylian Mbappé devrait réussir à quitter le PSG lors de l'été 2023, et ce, parce que sa relation de confiance avec sa direction serait rompue.

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a rempilé avec le PSG pour une durée de trois saisons ; plus précisément pour deux années, plus une en option. Malgré tout, le numéro 7 parisien serait déterminé à claquer la porte du Parc des Princes dès le mois de janvier, comme annoncé dernièrement par Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport . Et s'il ne devrait pas voir son voeu être exaucé cet hiver, Kylian Mbappé devrait tout de même voir son souhait se réaliser à l'été 2023.

«Il finira la saison parce que c'est un professionnel»

Lors d'un entretien accordé à Bernabeu Digital , Julien Froment a expliqué clairement que le lien de confiance entre le PSG et Kylian Mbappé était totalement rompu aujourd'hui. « (Pensez-vous qu'il existe une solution ou que la réconciliation est impossible ?) Pour l'instant, je pense que c'est très compliqué. Nous n'avons pas encore toutes les pièces du puzzle pour comprendre toute la situation, mais trop d'éléments nous font penser que la relation de confiance et de travail est rompue entre Kylian et le PSG », a révélé le journaliste de France Bleu Paris et de France Info , avant d'annoncer que le transfert de Kylian Mbappé en fin de saison était (presque) inévitable.

«Je ne vois vraiment pas comment il peut rester au-delà de juin»