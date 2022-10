Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor a déjà une ouverture pour quitter le projet McCourt

Publié le 14 octobre 2022 à 20h00

Axel Cornic

La réussite d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille en surprend plus d’un… et commence à attirer l’attention de clubs étrangers. C’est le cas de la Juventus, où le Croate a été joueur au début des années 2000 et où il a fait un bref passage en tant qu’adjoint d’Andrea Pirlo, de 2020 à 2021.

Décidément, il y a beaucoup e Juventus dans cet OM. Tout d’abord avec le président, puisque Pablo Longoria s’est fait les dents dans le club turinois et n’a jamais caché son attachement et son admiration pour l’institution qu’il représente. Il a d’ailleurs été rejoint par Javier Ribalta, un autre ancien bianconero, sans oublier Igor Tudor. Joueur de la Juve de 1998 à 2006, le Croate a également entraîné aux côtés d’Andrea Pirlo il y a quelques années… et pourrait bien faire son grand retour.

Igor Tudor proche d’un retour à Turin ?

Avec l’un des pires débuts de saison de son histoire, La Vieille Dame a besoin de changement et plusieurs sources ont annoncé qu’Igor Tudor pourrait être l’homme parfait pour cela. C’est le cas de Calciomercato.com , qui explique ce vendredi que son profil plairait de plus en plus aux dirigeants bianconeri, avec Massimiliano Allegri qui est plus critiqué que jamais.

Aucun départ au programme pour Allegri

Mais faut-il vraiment craindre un départ d’Igor Tudor de l’OM ? Pour le moment, les Marseillais peuvent souffler, puisque pour le moment aucun changement ne semble être prévu à la Juventus. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Massimiliano Allegri devrait aller au moins jusqu’à la fin de la saison et à moins d’une catastrophe, son poste ne serait pas vraiment menacé.

Son dernier passage à la Juventus s’est mal terminé