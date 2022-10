Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme annonce sur ce transfert avorté de Guendouzi

Publié le 14 octobre 2022 à 23h15

La rédaction

Parti en décembre dernier de l’OL, Juninho est revenu sur certains moments avec le club rhodanien. Présent sur RMC Sport, l’ancien directeur sportif lyonnais a avoué regretter le choix de ne pas prendre Mattéo Guendouzi lorsqu’il en avait l’opportunité en 2020. À l’époque, Arsenal s’intéressait à Houssem Aouar et avait décidé d’intégrer l’actuel milieu de l’OM dans la transaction.

En 2020, Arsenal cherchait impérativement à se débarrasser de Mattéo Guendouzi. Les Gunners étaient dans le même temps intéressés par Houssem Aouar. Le club londonien avait proposé son milieu de terrain en échange du lyonnais. Finalement, la transaction ne s’est pas faite, au plus grand regret de Juninho.

« Ce n’est pas un profil qui nous intéresse »

À l’époque, Juninho expliquait son choix d’avoir refusé Mattéo Guendouzi. Il confirmait en même temps les contacts avec Arsenal. « Nous avons discuté avec Arsenal. Arteta aime Aouar. On a parlé de Guendouzi, mais ce n’est pas un profil qui nous intéresse » Une décision qui pourra laisser quelques regrets à Juninho.

« Guendouzi est plus fort que je ne le pensais »