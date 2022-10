Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : A peine arrivé, Laurent Blanc dresse un terrible constat

Publié le 14 octobre 2022 à 01h00

Auteur d'un début de saison catastrophique, Peter Bosz a été remercié par l'OL. Vieux rêve de Jean-Michel Aulas, Laurent Blanc a enfin accepté l'offre du club lyonnais et fait ainsi son retour en Ligue 1. Présenté à la presse lundi dernier, le technicien a fait connaissance avec ses joueurs et a dressé un premier constat sur leur forme physique.

Neuvième au classement, à neuf points du podium, l'OL réalise un début de saison insuffisant. Pour relancer la machine, Jean-Michel Aulas n'a pas eu d'autres choix que de procéder à des changements majeurs. Sur la sellette depuis plusieurs mois, Peter Bosz a été remercié par l'OL, remplacé par Laurent Blanc. Libre depuis son départ d'Al Rayyan, l'ancien coach du PSG fait son grand retour en Ligue 1. Présenté à la presse lundi dernier, Blanc a fait connaissance avec ses joueurs et a dirigé ses premières séances d'entraînement.

Les premiers pas de Laurent Blanc racontés

Questionnée par Foot Mercato, une source proche de l'OL raconte les débuts de Laurent Blanc à Lyon. « Il a été très bien accueilli. Il arrive avec son aura, son parcours de joueur et d'entraîneur. On sent qu'il a de la crédibilité. Il n'a pas la même philosophie, il prépare bien le jeu. Ce n'est pas un coach qui fait de la politique, il est très football. Il discute beaucoup avec les joueurs, qui savent que les cartes vont être redistribuées » a-t-elle confié.

« Physiquement, les joueurs n'y sont pas et doivent encore bosser»

Une autre source annonce que Laurent Blanc a fait état d'un déficit physique évident : « Il y a beaucoup de rythme, du travail et moins de jours de repos avec Laurent Blanc. Les entraînements sont super. Physiquement, les joueurs n'y sont pas et doivent encore bosser » .

« Il espère que tout le monde sera prêt rapidement pour s'adapter à son style »