Mercato : Proche de la catastrophe, le RC Lens provoque une révolution

Publié le 13 octobre 2022 à 23h00

Quelques jours après l'annonce du départ de Florent Ghisolfi pour l'OGC Nice, le RC Lens a réussi à compenser la perte de son directeur sportif... sans recruter personne. En effet, respectivement entraîneur et responsable du recrutement, Franck Haise et Grégory Thil ont vu leur fonction s'étendre.

Ces derniers jours, le RC Lens a connu un énorme coup dur avec le départ de son directeur sportif Florent Ghisolfi qui s'est engagé à l'OGC Nice. Ce dernier était l'architecte du projet des Sang-et-Or qui impressionnent depuis leur remontée en Ligue 1. Par conséquent, il a fallu s'activer rapidement pour compenser cette énorme perte. Le nom de Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest, a circulé, mais le RC Lens a finalement privilégié la solution en interne afin de poursuivre son projet. C'est ainsi que Franck Haise a prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec un rôle élargi puisqu'il est désormais manager général et sera épaulé par Grégory Thil qui bénéficie également d'une promotion. Responsable du recrutement, l'ancien attaquant est nommé directeur technique des Sang-et-Or. Une révolution justifiée par Arnaud Pouille.

En effet, le directeur général du RC Lens a expliqué les raisons qui l'ont poussé à opter pour ce duo qui sera en charge de l'aspect sportif du club. « Ce nouveau cap de gouvernance sportive a été opéré de manière structurée, avec l’adhésion sincère de chacun et répond à l’objectif de permettre au club de performer sur les saisons à venir. C’est une énorme satisfaction de nous appuyer sur deux experts et deux personnalités qui incarnent les valeurs du club et exprimeront tout leur talent dans leur fonction respective. Franck Haise, par son très important vécu de formateur, son excellence tactique, sa connaissance du club, son aura, a toute la confiance du club pour endosser progressivement les responsabilités de Manager général, et s’inscrire dans la transmission et la vision long-terme sans que cela vienne gêner ses missions de coach principal », explique-t-il sur le site officiel des Sang-et-Or avant d'en rajouter une couche, notamment sur les nouvelle fonctions de Grégory Thil.

