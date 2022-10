Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bombe sur Mbappé provoquée par Haaland et Lewandowski ?

Publié le 13 octobre 2022 à 20h30

Amadou Diawara

Après avoir prolongé avec le PSG, Kylian Mbappé aurait aimé voir un attaquant central de fixation le rejoindre à Paris, et ce, pour ne pas avoir à jouer « pivot ». Toutefois, ni Robert Lewandowski, ni Erling Haaland n'ont posé leurs valises au Parc des Princes cet été. Alors que le PSG s'est rabattu sur Hugo Ekitike, Kylian Mbappé voudrait désormais claquer la porte.

Pour convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau bail à la fin de la dernière saison, la direction du PSG auraient fait plusieurs promesses, et notamment celle de recruter un nouveau buteur de fixation. En effet, le numéro 7 parisien voulait évoluer en tant qu'attaquant de soutien pour ne pas avoir à jouer le rôle de « pivot » cette saison. Toutefois, Luis Campos n'a pas réussi à remplir cette mission malgré l'intérêt pour plusieurs attaquants importants.

Le PSG avait promis Lewandowski ou Haaland à Mbappé

D'après les indiscrétions de Relevo , la direction du PSG aurait tenté de boucler les transferts de Robert Lewandowski et d'Erling Haaland pour satisfaire les demandes de Kylian Mbappé. Toutefois, les deux stars offensives ont snobé le club parisien et ont préféré rejoindre respectivement le FC Barcelone et Manchester City. Alors que le PSG n'a pu recruter qu'Hugo Ekitike, prêté par le Stade de Reims avec une option d'achat, Kylian Mbappé serait mécontent actuellement.

Hugo Ekitike n'est pas au niveau pour Kylian Mbappé