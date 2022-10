Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rendez-vous au sommet pour ce transfert à 150M€ de Campos

Publié le 13 octobre 2022 à 17h30

Amadou Diawara

Désireux d'étoffer l'attaque du PSG, Luis Campos aimerait miser sur Rafael Leão, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 150M€. Pour refroidir les ardeurs parisiennes pour son protégé, l'AC Milan aurait préparé une offre colossale. De surcroit, les Rossoneri auraient programmé une réunion pour mener à bien la prolongation de Rafael Leão.

Malgré la signature d'Hugo Ekitike lors du dernier mercato estival, le PSG serait toujours en quête d'un attaquant. En effet, Luis Campos verrait d'un bon oeil l'idée de boucler le transfert de Rafael Leão. D'ailleurs, le conseiller football parisien serait prêt à faire péter la clause libératoire du pensionnaire de l'AC Milan. Une clause qui avoisinerait les 150M€.

L'AC Milan veut mettre la main à la poche pour Rafael Leão

De son côté, l'AC Milan ne serait pas du tout disposée à vendre Rafael Leão dans un avenir proche. D'ailleurs, les Rossoneri s'activeraient pour prolonger leur numéro 17, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024. Pour obtenir gain de cause sur ce dossier, Paolo Maldini prévoirait d'offrir un bail d'environ 5M€ à Rafael Leão d'après la Gazzetta dello Sport . Et alors que ce dernier aimerait percevoir un salaire avoisinant les 7M€, le directeur technique de l'AC Milan aurait l'intention de payer son amende de 19M€ au Sporting pour le faire plier. Une somme que Rafael Leão doit au club lisboète à cause de sa résiliation unilatérale de contrat à l'été 2018.

Une réunion prévue mardi entre l'AC Milan et le clan Leão

Pour faire progresser davantage ce dossier, la direction de l'AC Milan aurait programmé une réunion au sommet avec Rafael Leão. Un rendez-vous qui devrait avoir lieu mardi. Reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un accord total lors de cet entretien.