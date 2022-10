Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos va bientôt être fixé pour son chouchou à 150M€ du mercato

Afin d’assurer la succession de Lionel Messi, Luis Campos voudrait attirer Rafael Leao dans la capitale. Toutefois, le conseiller sportif du PSG se heurterait à la volonté de l’AC Milan de prolonger son attaquant de 23 ans. D’ailleurs, les Rossoneri voudraient accélérer les choses afin de boucler le dossier très prochainement.

Cet été, Luis Campos a réalisé un mercato plutôt intéressant. Mais le conseiller sportif du PSG voulait plus. Le Portugais voulait mener à bien d’autres chantiers cet été, notamment en attaque. Luis Campos avait d’ailleurs plusieurs pistes dans le secteur offensif, dont Rafael Leao. L’attaquant de 23 ans serait perçu comme une bonne option pour la succession de Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain.

Toutefois, Luis Campos, qui serait prêt à dépenser 150M€ pour le Portugais, devrait se heurter à quelques problèmes dans ce dossier. Outre la concurrence de Chelsea, le conseiller sportif du PSG voit l’AC Milan mettre tout en œuvre pour prolonger le bail de Rafael Leao, qui court jusqu’en juin 2024 actuellement. Et les Rossoneri devraient accélérer dans les négociations très prochainement.

AC Milan director Paolo Maldini on Rafa Leão and Chelsea links: “There has been no approach or contact for Leão after September 1st”. 🚨🇵🇹 #ACMilan“We wanted to extend his contract one year ago — now we will try to seal Leão’s new deal in one month, before the World Cup break”. pic.twitter.com/vBO9Ejiuvx