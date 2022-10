Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, l'offensive surprise du Barça pour oublier Messi ?

Publié le 13 octobre 2022 à 17h00

Kylian Mbappé fait (déjà) reparler de lui dans la rubrique mercato. Quelques mois après l’annonce de sa prolongation, l’international français voudrait quitter le PSG, s’estimant trahi par la direction du club. Un dossier qui pourrait prendre une tournure radicale après les dernières révélations de Mediapart, évoquant une campagne de dénigrement organisée par le PSG contre plusieurs personnes, dont Kylian Mbappé. Une accusation grave qui pourrait relancer l’avenir du Bondynois, et permettre à certains clubs de se positionner, à l'instar du FC Barcelone, apparaissant comme une menace fantôme.

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle. Cinq mois après avoir prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2025 (comprenant une année en option), le champion du monde tricolore regretterait amèrement cette décision. La rupture est totale entre Kylian Mbappé et la direction, accusée par l’attaquant de ne pas avoir respecté ses engagements concernant le mercato estival et son rôle dans l’équipe. Le Bondynois envisage ainsi de claquer la porte dès cet hiver, et son avenir pourrait prendre une tournure radicalement différente suite aux dernières révélations de Mediapart .

Nouveau scandale à Paris

Alors que la situation n’est déjà pas simple à gérer pour le PSG, qui martèle que son attaquant n’est pas sur le départ, une nouvelle bombe est venue secouer l’écurie parisienne cette semaine. Selon Mediapart , le PSG a chargé une agence numérique de mener des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux entre 2018 et 2020. Parmi les cibles du club figurerait notamment Kylian Mbappé. De quoi renforcer les velléités de départ de ce dernier, et cette affaire pourrait mettre davantage le PSG en difficulté avec sa star.

Mbappé pourrait être en mesure de résilier son bail

Si le PSG a fermement démenti les affirmations de Mediapart , un nouveau témoignage est venu mettre à mal le club parisien ces dernières heures. Frédéric Geldhof, l'ancien directeur des opérations de URéputation , filiale de l’agence Digital Big Brother (DBB), a confirmé l’" armée numérique " envoyée par le PSG pour cyberharceler ses opposants. « Tout a été fait en collaboration avec le club », a-t-il assuré sur RTL . Si cette affaire était avérée, elle pourrait avoir de lourdes conséquences sur le dossier Mbappé, puisque celle-ci permettrait au joueur de résilier son engagement. « Les joueurs professionnels sont liés à leur club par un contrat de travail à durée déterminée. Ce type de contrat ne peut être rompu que dans des cas précis comme la faute grave. Elle a par exemple été retenue dans des cas de violences physiques, verbales ou d'abus de la liberté d’expression. Si elle était avérée et imputable à l’employeur, donc le club, ce serait à mon sens suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat », affirme sur RMC Tatiana Vassine, avocate spécialisée dans le droit du sport.

Mercato - PSG : Kylian Mbappé vers une résiliation ? Une incroyable bombe tombe https://t.co/c45H6DdOWT pic.twitter.com/Sfj2903s0v — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

Après le Real Madrid, place au FC Barcelone ?