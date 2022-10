Foot - Mercato - PSG

Mercato : Trahi par le PSG, Mbappé confirme son énorme décision

Publié le 13 octobre 2022 à 10h15

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Cinq mois après sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé aurait demandé à quitter le club de la capitale dès cet hiver. Une volonté qui s’est renforcée après les révélations de Mediapart sur les agissements du club parisien qui aurait commandité une attaque contre Mbappé sur Twitter.

Le PSG vit un début de saison plus qu’agité au niveau extra sportif. Ce mardi, une information confirmée dans de nombreux pays faisait état d’une envie de transfert de Kylian Mbappé. L’attaquant français voudrait quitter le club de la capitale dès cet hiver, une décision qui fait parler cinq mois seulement après sa prolongation.

Le PSG s’est attaqué à Mbappé

Au lendemain de cette nouvelle fracassante, le PSG s’est retrouvé mêlé au cœur d’une nouvelle polémique. Selon les informations de Mediapart , la direction parisienne aurait fait appel à une armée numérique pour attaquer certains médias… mais aussi Kylian Mbappé !

Son entourage se sent trahi