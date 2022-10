Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau scandale éclate, le clan Mbappé lâche une bombe

Publié le 12 octobre 2022 à 17h30

Arthur Montagne

Au lendemain des révélations des velléités de départ de Kylian Mbappé, un nouveau scandale frappe le PSG qui aurait appel à une véritable armée numérique composée de faux comptes sur Twitter pour s'en prendre notamment à l'attaquant français. Et cela aurait conforté Mbappé dans son souhait de quitter le PSG.

Rien ne va plus au PSG. En effet, alors que plusieurs médias ont révélé mardi que Kylian Mbappé souhaitait désormais quitter le club, Mediapart publie une enquêtes accablante pour le club de la capitale. Le PSG aurait fait appel à une véritable armée numérique composée de faux comptes sur Twitter dans le but de décrédibiliser certains médias jugés hostiles. Mais pas seulement puisque Kylian Mbappé, après avoir réclamé « plus de responsabilités », ainsi qu'en 2019 au cœur des rumeurs de départ, aurait également été visé.

Le PSG dément la dernière polémique...

Une information immédiatement démentie par le club de la capitale. « Le PSG est une marque mondiale et s'engage en permanence avec des agences de médias sociaux du monde entier - locales et internationales - pour promouvoir et célébrer l'excellent travail du club, de ses collaborateurs et de ses partenaires - comme toutes les entreprises. Le club n'a jamais contracté une agence pour porter atteinte à une personne ou à une institution », explique une source au sein du PSG auprès de RMC Sport .

... mais Mbappé perd patience