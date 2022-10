Foot - PSG

PSG : Une nouvelle polémique est déclenchée, le PSG lâche une première réponse

Publié le 12 octobre 2022 à 17h15

Pierrick Levallet

Le début de saison n’est pas de tout repos au PSG. Le club de la capitale enchaîne les polémiques, entre Christophe Galtier ou alors la guerre entre Neymar et Kylian Mbappé. Un nouveau scandale vient d’ailleurs d’être déclenché ces dernières heures avec une potentielle campagne sur les réseaux sociaux. Le PSG a toutefois tenu à démentir les informations.

Depuis le début de saison, le PSG enchaîne les polémiques. Pris dans un véritable scandale avec Christophe Galtier il y a quelques jours, le club de la capitale se retrouve avec un nouveau feuilleton Kylian Mbappé à gérer. L’international tricolore voudrait quitter la formation parisienne. Et seulement quelques heures après cette bombe, le PSG se retrouverait pris dans une nouvelle polémique.

Mercato - PSG : Après sa bombe, Mbappé impliqué dans un nouveau scandale à Paris ? https://t.co/WK7uEagdlb pic.twitter.com/MOvvruNhdI — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Le PSG accusé d’une campagne de dénigrement ?

Comme révélé par Mediapart , le PSG aurait fait appel à une agence numérique externe chargée de mener une campagne visant à dénigrer certains médias et influencer les réseaux sociaux entre 2018 et 2020. Certains médias et quelques personnalités auraient été ciblés par cette campagne, dont Kylian Mbappé. Une nouvelle polémique vient de se déclencher. Mais le PSG a tenu à éteindre le feu avant qu’il ne prenne trop d’ampleur.

Le PSG dément fermement