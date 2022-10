Foot - PSG

PSG : En guerre avec Mbappé, Neymar a reçu un énorme message de Sergio Ramos

Publié le 12 octobre 2022 à 01h15

Entre Neymar et Kylian Mbappé, le torchon brûle. Les deux joueurs ne s'entendraient plus et l'épisode du « penaltygate » survenu le 13 août dernier n'aurait fait qu'empirer les choses. Dernièrement, une réunion a été organisée par le PSG afin de mettre les choses au clair. Mais malgré tout, l'international brésilien garderait une certaine rancœur.

La relation est glaciale entre Neymar et Kylian Mbappé. Depuis l'épisode du « penaltygate », les deux hommes ne se supporteraient plus, même si une réunion avait été organisée par le PSG pour mettre les choses à plat. Selon les informations de Goal, Neymar serait toujours très remonté contre son coéquipier.

PSG : Neymar se fait fracasser par une légende https://t.co/1obQVWVSWB pic.twitter.com/zw6XbbCVEe — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Neymar et Mbappé en conflit

En coulisses, Neymar aurait continué à blâmer Kylian Mbappé, lui reprochant son comportement individualiste. Dans ce conflit, le joueur brésilien peut compter sur le soutien de Lionel Messi, mais aussi de Sergio Ramos, qui n'a pas hésité à lui donner un précieux conseil.

Sergio Ramos a demandé à Neymar de se taire