PSG : Pivotgang, Galtier... Toute la vérité sur la colère de Mbappé

Publié le 11 octobre 2022 à 13h30

Dan Marciano

Evoluant dans un rôle de pivot depuis le début de la saison, faute de véritable numéro 9, Kylian Mbappé commence à s'agacer comme l'illustre son post Instagram de samedi dernier. Une sortie qui ne devrait pas avoir d'influence sur la relation avec son entraîneur, Christophe Galtier. Par contre, certains dirigeants du PSG seraient visés par cette sortie.

Près de cinq mois après avoir prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé regretterait-il déjà son choix ? Selon certains journalistes comme Daniel Riolo, c'est déjà le cas. Certaines promesses n'auraient pas été tenues par les dirigeants parisiens, notamment en matière de recrutement. Un véritable numéro 9 était attendu cet été à Paris. Mais malgré les multiples tentatives de Luis Campos, aucun attaquant n'est arrivé. Faute d'avant-centre, Mbappé occupe un rôle de pivot depuis le début de la saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le joueur n'est pas à l'aise dans cette position . « Pivot gang » a lâché ironiquement Mbappé après le match face au Stade de Reims samedi dernier (0-0).

La sortie lourde de sens de Mbappé

Il y a quelques jours, au cours d'un rassemblement avec l'équipe de France, Mbappé avait déjà exprimé son malaise au PSG. « J'ai beaucoup plus de liberté (en équipe de France), le coach (Didier Deschamps) sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive (Giroud), qui occupe les défenses, et moi, je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons. À Paris, c'est différent, il n'y a pas cela, on me demande de faire le pivot » avait confié le joueur. Au cœur de ce dossier, Christophe Galtier a répondu à sa star en conférence de presse.

« C'est une réaction à chaud »

« C'est une réaction à chaud, de frustration par rapport au résultat et à ce match très engagé. J'ai beaucoup parlé avec Kylian en début de saison. J'ai été très attentif à sa déclaration en équipe de France où il se sent plus à l'aise dans l'animation des Bleus. Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j'arrive mais nous avons souvent discuté durant l'été pour chercher un autre attaquant, avec un autre profil, pour permettre à Kylian d'évoluer le plus souvent dans sa zone préférentielle. Ce joueur n'est pas arrivé » a expliqué l'entraîneur du PSG.

Mbappé en colère contre les dirigeants du PSG ?