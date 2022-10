Foot - PSG

PSG : Mbappé a-t-il raison de se plaindre des choix de Galtier ?

Publié le 11 octobre 2022 à 08h00

Bernard Colas

Ce samedi, Kylian Mbappé s’est illustré sur les réseaux sociaux en faisant une nouvelle allusion à son positionnement. Un sujet qui irriterait le champion du monde tricolore en interne. Alors que Christophe Galtier a répondu à la polémique ce lundi en conférence de presse, Kylian Mbappé a-t-il raison de se plaindre ?

Pivot ou pas pivot ? Depuis plusieurs semaines, le positionnement de Kylian Mbappé au PSG est au centre de toutes les attentions. Il faut dire que le principal intéressé ne fait rien pour que le sujet passe au second plan. Après s’être illustré avec l’équipe de France face à l’Autriche (2-0) le 22 septembre dernier, en étant notamment auteur d’un but, Kylian Mbappé lâchait un message lourd de sens en zone mixte. « J'ai beaucoup plus de liberté (en équipe de France), le coach (Didier Deschamps) sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive (Giroud), qui occupe les défenses, et moi, je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons , expliquait Kylian Mbappé. À Paris, c'est différent, il n'y a pas cela, on me demande de faire le pivot. » Une situation qui agace le Bondynois, et celui-ci n’hésite pas à le faire savoir.

Le « pivotgate » secoue

Après le penaltygate, le « pivotgate » semble lancé au PSG. De nouveau utilisé dans l’axe par Christophe Galtier ce samedi contre Reims (0-0) Kylian Mbappé s’est fendu d’un message énigmatique sur les réseaux sociaux avec le hashtag « pivotgang . » Trait d’humour ou non, la sortie de l’attaquant parisien n’est pas anodine puisque celui-ci serait agacé par son positionnement comme l’expliquait RMC . Ce qui ne risque pas d’alléger l’atmosphère en interne, alors que plusieurs affaires ont déjà bousculé le vestiaire du PSG ces dernières semaines. De son côté, Christophe Galtier a tenté d’apaiser la situation.

« Ce sont des discussions que nous avons souvent avec Kylian »