PSG : Christophe Galtier s'en prend à Marco Verratti

Publié le 12 octobre 2022 à 16h45

Amadou Diawara

Etincelant depuis le début de la saison, Marco Verratti a fait une erreur qui a coutée cher au PSG ce mardi soir. Auteur d'une faute largement évitable, l'international italien a offert un penalty à Benfica. Alors que le PSG a dû concéder le nul à cause de ce coup de pied de réparation, Christophe Galtier a pointé du doigt Marco Verratti après la rencontre.

Ce mardi soir, le PSG devait se frotter une nouvelle fois à Benfica. Après avoir concédé le nul au Portugal (1-1), le club de la capitale n'a pas su l'emporter au Parc des Princes. Grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé, les hommes de Christophe Galtier avait fait le plus dur en ouvrant le score.

«On peut regretter le penalty qu’on a concédé»

Toutefois, le PSG a vu le Benfica égaliser à cause d'un penalty offert par Marco Verratti. En effet, l'international italien a fait une faute largement évitable dans la surface de réparation de Gianluigi Donnarumma. Interrogé après la rencontre, Christophe Galtier a d'ailleurs souligné qu'il n'y avait aucun danger lorsque Marco Verratti s'est loupé sur son intervention.

«L’action n’était pas dangereuse»