Mercato - PSG : Le Qatar lâche une réponse fracassante à Mbappé pour son transfert

Publié le 12 octobre 2022 à 14h30

Amadou Diawara

Alors qu'il regretterait sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé aimerait claquer la porte du Parc des Princes dès le mois de janvier. Toutefois, le Qatar refuserait catégoriquement de lâcher son numéro 7 lors du prochain mercato hivernal. Et les hautes sphères du PSG pourraient se retrouver dos au mur à l'été 2023, et ce, à cause de la situation contractuelle de Kylian Mbappé.

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de trois saisons avec le PSG. Toutefois, le numéro 7 parisien regretterait déjà ce choix.

Kylian Mbappé bloqué par le Qatar en janvier ?

Comme annoncé par Daniel Riolo sur RMC Sport , Kylian Mbappé ne serait pas du tout satisfait par sa situation au PSG. Ainsi, le crack de 23 ans serait déterminé à quitter Paris le plus vite possible, soit lors du prochain mercato au mois de janvier. Toutefois, le Qatar ne serait pas du tout disposé à lui accorder un bon de sortie.

Kylian Mbappé en position de force à l'été 2023 ?