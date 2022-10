Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible aveu du Qatar sur Kylian Mbappé

Publié le 12 octobre 2022 à 13h30

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Kylian Mbappé fait l'objet de nombreuses spéculations depuis ce mardi soir. Le joueur français voudrait quitter le PSG au plus vite, déçu par ses dirigeants. Les responsables parisiens, basés à Doha, ne seraient pas tellement surpris par le retour au premier plan de ce dossier. La prolongation étant seulement de deux ans, plus une année en option.

« Même s’il y a une ouverture en janvier, il se cassera, mais en tout cas à la fin de l’année c’est terminé parce qu’il en a marre. Il le dit en privé ». Au micro de RMC , Daniel Riolo lâchait une bombe avant la rencontre de Ligue des champions face au Benfica (1-1). Une information confirmée par de nombreux médias espagnols et français. Mécontent après le dernier mercato estival, au cours duquel il attendait un véritable numéro 9, Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG au plus vite.

Le Real Madrid et Liverpool, deux candidats naturels

Selon Le Parisien, deux candidats naturels apparaissent dans ce dossier. Le premier est le Real Madrid, qui avait essayé de le recruter en début d'année. Le second serait Liverpool. Comme annoncé par le10Sport.com depuis plusieurs mois, Jürgen Klopp a toujours apprécié le profil de Kylian Mbappé et pourrait sauter sur l'occasion

Le Qatar s'attendait à un retour du feuilleton Mbappé

A Doha, on ne serait pas forcément surpris par le retour au premier plan de ce dossier. Selon les informations de Marca, les dirigeants qataris du PSG s'attendaient à voir ressurgir ce dossier assez rapidement en raison de la durée du contrat de Kylian Mbappé. Selon L'Equipe, il aurait prolongé de deux saisons, soit jusqu'en 2024, plus une année en option.

