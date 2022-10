Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier en remet une couche sur la bombe Kylian Mbappé

Publié le 12 octobre 2022 à 08h10

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Kylian Mbappé envisage de quitter le PSG dès le prochain mercato de janvier, il a malgré tout marqué mardi soir en Ligue des Champions contre Benfica, même si cela n’a pas empêché le match nul concédé par son équipe. Et Christophe Galtier a une nouvelle fois réagi aux envies de départ de l’attaquant du PSG.

« Je vois Kylian tous les jours, il a donné une très bonne réponse ce soir. Il a été créatif, dangereux et il aurait pu marquer un deuxième but », lâchait Christophe Galtier mardi soir au micro de Canal + après le match nul entre le PSG et Benfica (1-1) au sujet des envies de départ de Kylian Mbappé, qui fait toute la Une de la presse en Europe ces dernières heures. Et l’entraîneur du PSG en a ensuite remis une couche sur ce feuilleton Mbappé.

« Je n’en ai pas parlé avec lui »

Interrogé au micro de RMC Sport, Galtier a affiché un discours similaire : « On a beaucoup parlé de lui cet après-midi.. Je n’en ai pas parlé avec lui, l’objectif est de rester concentré sur le match. Ce soir, il a beaucoup donné, il a montré qu’il était un grand joueur, concentré sur le jeu et la compétition. On était tous concentrés sur l’objectif et sur le match », a indiqué l’entraîneur du PSG, visiblement irrité par le timing de ces révélations au sujet de Mbappé.

« À quelques heures d’un match important... »