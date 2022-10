Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé demande son transfert, deux clubs débarquent

Publié le 12 octobre 2022 à 07h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Prolongé jusqu’en 2025 par le PSG, Kylian Mbappé n’est pas satisfait de sa situation actuelle et aurait demandé à quitter le club de la capitale en hiver. Pour l’attirer, le Real Madrid et Liverpool sont en pôle position même si le club madrilène aurait de l’avance. Toutefois, un transfert semble encore hypothétique pour plusieurs raisons.

Quelques mois seulement après sa prolongation tant attendue avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà relancé le feuilleton concernant son avenir. Alors qu’il estime que les dirigeants parisiens n’ont pas tenu les promesses faites l’été dernier, l’attaquant du PSG aurait demandé à partir dès l’hiver prochain. Une décision qui fait parler puisqu’il y a quelques mois encore, Mbappé insistait pour rejoindre le Real Madrid… avant de prolonger.

« Il ne m'a jamais parlé d'un départ en janvier »

En marge de la rencontre face à Benfica, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a été interrogé sur cette rumeur au micro de Canal + : « C'est une information, on a des rumeurs tous les jours, et on ne peut pas venir en parler tous les jours. Dans ce cas-là c'est spécial parce qu'on est avant un match très très important et c'est grave. C'est grave parce que mon nom est évoqué aussi. Et surtout parce que je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il ne m'a jamais parlé d'un départ en janvier. J'était avec le président, et il ne lui jamais demandé de partir en janvier non plus ».

Mercato - PSG : Après sa prolongation, Mbappé a vite regretté https://t.co/5yKjoEOkaH pic.twitter.com/JZj7qii0Ne — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Le Real Madrid en avance sur Liverpool