Mercato - PSG : Mbappé a fait une annonce fracassante en interne

Publié le 12 octobre 2022 à 11h15

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a prolongé son contrat de trois saisons avec le PSG. Un choix qu'il regretterait fortement aujourd'hui. En effet, le crack de 23 ans aurait avoué en privé qu'il estimait avoir fait une grosse erreur en paraphant un nouveau bail au Parc des Princes.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé avait le choix entre prolonger avec le PSG et partir librement et gratuitement vers le Real Madrid. Et malgré un accord de principe avec le club merengue - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le numéro 7 parisien a décidé de rempiler avec l'écurie rouge et bleu. Toutefois, Kylian Mbappé estimerait avoir fait une erreur en faisant ce choix.

Kylian Mbappé a fait un terrible aveu en privé

Comme annoncé par Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport , Kylian Mbappé regretterait son choix et voudrait désormais quitter le PSG au plus vite, soit dès le prochain mercato en janvier. D'ailleurs, le crack de 23 ans aurait déjà fait part de ses intentions en interne.

Mbappé estime s'être trompé en prolongeant au PSG