Mercato - PSG : La bombe lâchée sur Mbappé provoquée par... Lewandowski ?

Publié le 12 octobre 2022 à 10h00

Amadou Diawara

Ayant prolongé son contrat avec le PSG à la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé regretterait son choix aujourd'hui. Alors que sa direction n'a pas tenu ses promesses, et notamment celle de recruter Robert Lewandowski pour qu'il puisse évoluer en tant qu'attaquant de soutien, le numéro 7 du PSG serait déterminé à claquer la porte du Parc des Princes dès janvier.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé est passé tout près de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. En effet, le numéro 7 parisien disposait d'un accord de principe avec le club merengue - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, pour un transfert à 0€. Toutefois, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son bail avec le PSG. Un choix qu'il regretterait fortement aujourd'hui.

Mbappé agacé par le transfert avorté de Lewandowski

Comme annoncé par Daniel Riolo sur RMC Sport - et confirmé par Marca , L'Equipe et Le Parisien - Kylian Mbappé veut à tout prix quitter le PSG au plus vite, soit dès le prochain mercato en janvier. Et à en croire Le Parisien , le crack de 23 ans serait déterminé à changer de club parce que sa direction n'a tenu aucune de ses promesses, et notamment celle de recruter un nouveau buteur de fixation.

Kylian Mbappé irrité par son poste de « pivot »

D'après Le Parisien , Kylian Mbappé estimerait que sa direction l'a trahi et n'a fait que proférer des mensonges. En effet, les hautes sphères du PSG auraient promis de recruter un nouvel avant-centre de fixation pour lui permettre d'évoluer en tant qu'attaquant de soutien, et non au poste de « pivot » . A en croire le média français, Luis Campos avait prévu de recruter Robert Lewandowski pour que Christophe Galtier puisse faire jouer son équipe en 4-4-2, le système préférentiel de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé voulait évoluer dans un 4-4-2