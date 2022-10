Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable réponse de la mère de Kylian Mbappé sur son transfert

Publié le 13 octobre 2022 à 14h15

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques mois après l’annonce de sa prolongation, Kylian Mbappé voudrait aujourd’hui claquer la porte, estimant avoir été trahi par la direction du Paris Saint-Germain n’ayant pas tenu ses promesses selon lui. L’international français ferait ressentir sa frustration en interne, une version que semble nier sa mère sur les réseaux sociaux.

Le feuilleton Mbappé repart de plus belle. Après avoir décidé de renouveler son bail en mai dernier, l’international français regretterait aujourd’hui sa décision. Le malaise n’a jamais été aussi profond entre Kylian Mbappé et la direction du PSG, accusée par le joueur de ne pas avoir tenu ses promesses concernant le mercato et son rôle dans l’équipe. Les dernières révélations de Mediapart sur une campagne de dénigrement médiatique organisée par le PSG contre plusieurs personnes, dont Mbappé lui-même, aurait été la goutte qui a fait déborder le vase.

« On ne sait jamais à quel saint se vouer »

Kylian Mbappé voudrait ainsi plier bagage dès janvier, et en attendant l’ouverture du mercato hivernal, l’ambiance serait pesante en interne. « Un jour, il arrive au Camp des Loges, tout sourire, blague et salue tout le monde, et le lendemain, il débarque sans un mot, ne regarde personne. Et c’est comme ça depuis le début de saison. On ne sait jamais à quel saint se vouer », a raconté un intime du Camp des Loges dans des propos rapportés par L’Equipe ce jeudi, de quoi faire bondir la mère de l’attaquant.

L’utilité de l’informations a pars de dénigrer Kylian ? Une preuve que ils mènent tous une campagne de dénigrement qui pousse au dégoût de Kylian pour le pousser vers le départ … — Islem Yarichen (@islem_945dz) October 13, 2022

La mère de Mbappé fait passer un message lourd de sens