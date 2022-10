Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant Mbappé, ils ont résilié leur contrat avec QSI

Alors que Kylian Mbappé pourrait finir par résilier son contrat avec le PSG suite aux dernières révélations troublantes de Mediapart sur une prétendue campagne d’influence sur les réseaux sociaux menée à son encontre par ses dirigeants, retour sur les éléments qui ont déjà résilié depuis le début de l’ère QSI.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe mercredi après-midi : Mediapart a révélé que le PSG aurait payé une agence numérique chargée de mener une campagne d'influence et de dénigrement sur les réseaux sociaux entre 2018 et 2020 contre plusieurs personnes liées de près ou de loin au club, et Kylian Mbappé serait l’un des principaux concernés.

« Suffisamment grave pour justifier une rupture »

Interrogée par RMC Sport, Tatiana Vassine, avocate spécialisée dans le droit du sport, a clairement expliqué que ce motif était suffisant pour que Mbappé puisse résilier son contrat avec le PSG aux yeux de la loi : « Les joueurs professionnels sont liés à leur club par un contrat de travail à durée déterminée. Ce type de contrat ne peut être rompu que dans des cas précis comme la faute grave. Elle a par exemple été retenue dans des cas de violences physiques, verbales ou d'abus de la liberté d’expression. Si elle était avérée et imputable à l’employeur, donc le club, ce serait à mon sens suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat ».

Jesé, Diarra… Ils ont résilié avec le PSG

Par le passé, et pour des raisons bien évidemment complètement différentes et qui concernaient également leurs performances sportives, d’autres joueurs passés par ce PSG version QSI ont également été amenés à résilier leur contrat avec le club de la capitale. Ce fut le cas pour Jesé en 2020, Lassana Diarra en février 2019 ou encore, plus récemment, Rafinha en septembre dernier, qui s’est engagé dans la foulée avec le club d’Al-Arabi au Qatar.