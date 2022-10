Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Benzema bouclé grâce… au Ballon d’Or ?

Publié le 13 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Alors que son contrat avec le Real Madrid prendra fin à l'issue de la saison, Karim Benzema pourrait continuer l'aventure madrilène s'il remporte le Ballon d'Or. En effet, une clause secrète serait dans son contrat et lui permettrait d'étendre son bail pour une année de plus. L'officialisation ne serait qu'une question de jours...

Le 17 octobre prochain se tiendra la cérémonie de remise du Ballon d'Or. Grand favori, Karim Benzema pourrait mettre fin au suspens qui tient en haleine les supporters du Real Madrid sur la question d'une éventuelle prolongation. En effet, en juin, Benzema sera libre de s'engager où il le souhaite. Mais en remportant la plus prestigieuse des récompenses individuelles, le contrat de Nueve devrait être reconduit pour une saison.

Benzema prolongé après le Ballon d'Or ?

Carlo Ancelotti et Florentino Perez veulent que Karim Benzema prolonge son contrat avec le Real Madrid. Le Français s'est imposé comme l'homme fort de la Maison Blanche depuis le départ de Cristinao Ronaldo. Tout Madrid est à ses pieds et le supplie de rempiler pour une saison de plus. Alors quelle décision prendra Karim Benzema sur son avenir ? A cette question, Relevo a avancé ses premiers éléments de réponse. Le média espagnol révèle que dans l'actuel contrat de la star des Bleus , une clause lui permettrait d'étendre ce dernier pour une saison supplémentaire s'il remporte le Ballon d'Or. Une question de jours désormais pour le Français qui fait office de grand favori.

Officialisation imminente

Pour Fabrizio Romano, Karim Benzema aurait déjà signé son nouveau contrat avec le Real Madrid. Ce dernier devrait courir jusqu'en 2024, soit une saison de plus. Il ajoute que l'officialisation devrait intervenir dans les jours à venir, les derniers détails ayant été réglé et la cérémonie se tenant le 17 octobre prochain.