Mercato - PSG : Quel sera le prochain club de Kylian Mbappé ?

13 octobre 2022

Au cœur de toutes les attentions, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dans les prochains mois. Frustré par les promesses non tenues par Nasser Al-Khelaïfi, l'attaquant français aurait réclamé son départ. Mais quel club serait en mesure de le recruter ?

En mai dernier, Kylian Mbappé décidait de prolonger son contrat avec le PSG. L'attaquant français est donc lié au club de la capitale jusqu'en 2024, avec à la clé une saison supplémentaire en option. Par conséquent, les rumeurs d'un départ semblait être écartées pour un petit moment. Mais c'était sans compter les exigences de Kylian Mbappé qui se sentirait trahi par Nasser Al-Khelaïfi qui n'aurait pas tenu les promesses faites au moment des discussions pour la prolongation de contrat. Frustré, l'international français aurait donc décidé de quitter le PSG au plus tard en fin de saison. Mais quel club pourrait-il rejoindre ?

Le Real et Liverpool les mieux placés pour Mbappé ?

Bien évidemment, le premier nom qui vient en tête est le Real Madrid. Et pour cause, Kylian Mbappé n'a jamais caché sa volonté de rejoindre le club merengue. De son côté, Florentino Pérez a fait le forcing pour l'attirer libre ces derniers mois. En vain. Par conséquent, il sera intéressant de scruter la réaction de la direction du Real Madrid qui pourrait être vexée d'avoir été recalée deux fois par l'attaquant français, en 2017, et en mai dernier. Si le Real Madrid décide de ne pas relancer Kylian Mbappé, Liverpool deviendra alors l'option la plus sérieuse. Jürgen Klopp adore l'ancien Monégasque est à plusieurs fois tenté de le recruter. Comme révélé par le10sport.com, en avril 2020, le coach des Reds avait appelé Wilfrid Mbappé, le père du Champion du monde. Enfin, Manchester City, qui fait également partie des clubs en mesure de s'offrir Kylian Mbappé, a recruté Erling Haaland et ne semble pas avoir besoin de Kylian Mbappé.

