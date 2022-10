Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé réclame son transfert, il se fait recarder

Publié le 13 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Visiblement agacé par sa situation au PSG, Kylian Mbappé souhaiterait déjà partir, seulement quelques mois après sa prolongation de contrat. Interrogé sur le retour de ce feuilleton, Thierry Henry reconnaît qu'il a du mal à comprendre le comportement de Kylian Mbappé.

Depuis mardi, le feuilleton Mbappé est relancé. En effet, lassé de sa situation et des promesses non tenues, l'attaquant français aurait réclamé son départ pour le mois de janvier. L'international français serait notamment agacé d'évoluer dans un rôle qui ne lui convient pas alors que l'arrivée d'un grand attaquant était prévue en interne. Mais Thierry Henry estime que les plaintes de Kylian Mbappé ne sont pas légitimes.

Mercato - PSG : Campos sort du silence pour Mbappé, il lâche un coup de gueule https://t.co/K1lADYjKEr pic.twitter.com/KJHHlfXo6t — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

«Il y a quelque chose de plus grand que tout le reste : le club»

« Personne n’aime être exposé à ce pour quoi on n’est pas bon. Il n’aime pas, c’est tout. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout le reste : le club. Mais est-ce qu’ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante ? Où lui ont-ils fait sentir qu’il était plus important que le club ? Je vais parler de ma propre histoire. Je n’aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J’ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l’équipe. (…) Je n’ai entendu personne dire : "Oh, quel geste sympa" de jouer à gauche pour d’autres qui avaient moins de matchs internationaux et de buts que moi », lance l'ancien attaquant d'Arsenal au micro de CBS Sports avant d'en rajouter une couche.

«Si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l’équipe»