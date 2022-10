Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bombe est lâchée sur Mbappé, Galtier et Campos crient au complot

Publié le 13 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Invités à commenter la rumeur annonçant un départ de Kylian Mbappé dès le mois de janvier, Luis Campos et Christophe Galtier sont très étonnés par le timing de cette information, sortie seulement quelques heures avant un match important de Ligue des champions.

Mardi, une bombe a été lâchée sur Kylian Mbappé qui aurait réclamé son départ lors du prochain mercato d'hiver dans quelques semaines. Une rumeur sortie quelques heures avec le match contre Benfica, crucial pour la qualification en huitième de finale de la Ligue des champions. Un timing qui agace et interpelle Luis Campos et Christophe Galtier.

«C'est à mon avis très grave»

« C'est une information, on a des rumeurs tous les jours, et on ne peut pas venir en parler tous les jours. Dans ce cas-là c'est spécial parce qu'on est avant un match très très important et c'est grave. C'est grave parce que mon nom est évoqué aussi. Et surtout parce que je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il ne m'a jamais parlé d'un départ en janvier. J'était avec le président, et il ne lui jamais demandé de partir en janvier non plus. Ça veut dire que ce n'est pas une déclaration du joueur, c'est une information. Et à partir de cette information, avant un match comme ça, c'est à mon avis très grave. C'est pour ça que je suis là, c'est pour démentir et dire clairement que Kylian Mbappé ne m'a jamais parlé, ni à moi, ni au président de quitter le PSG en janvier. On n'a jamais parlé de ça, c'est très clair », assure ainsi Luis Campos à Canal+ .

«À qui sert cette rumeur ?»