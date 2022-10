Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une étonnante manœuvre du Qatar à l'origine de la bombe sur Mbappé ?

Publié le 12 octobre 2022 à 10h30

En mai dernier, Nasser Al-Khelaïfi pouvait avoir le sourire. Il avait réussi à prolonger le contrat de Kylian Mbappé et à éloigner la menace Real Madrid. Mais seulement cinq mois après, le joueur voudrait claquer la porte, estimant que ses supérieurs n'ont pas tenu leurs promesses. En interne, l'international français aurait manifesté son mécontentement quelques semaines après sa signature, suite notamment à l'arrivée d'Antero Henrique.

Nouvelle épisode dans la saga Kylian Mbappé. Les dirigeants du PSG pensaient certainement avoir réussi à sécuriser l'avenir de sa star, courtisée par les plus grandes équipes en début d'année, notamment par le Real Madrid. Mais ce jeudi, ce dossier s'est emballé. Daniel Riolo, puis l'ensemble des médias ont évoqué les envies de départ de Mbappé. Le joueur reprocherait à ses dirigeants de ne pas avoir tenu leurs promesses. Le projet sportif vendu lors des négociations n'est pas en corrélation avec celui en place actuellement.

Le Qatar a imposé l'arrivée d'Henrique

Selon Marca, le mécontentement de Kylian Mbappé ne date pas d'aujourd'hui. Quelques temps après sa prolongation, le joueur n'aurait pas caché son étonnement après le retour d'Antero Henrique au PSG. Un choix imposé par le Qatar et qui aurait aussi déçu Luis Campos, nommé pourtant pour mener le projet parisien.

Mbappé et Campos étonnés

Arrivé dans un rôle de conseiller sportif, Luis Campos se serait posé des questions, jugeant son rôle incompatible avec celui d'Antero Henrique. Ces dernières semaines, le Portugais n'avait d'ailleurs pas hésité à tacler son compatriote, chargé notamment des ventes lors du dernier mercato estival. « On n'a pas fait un bon mercato car c'est un mercato comme les trois dernières saisons. On n'a pas vendu beaucoup de joueurs, on a prêté et ils vont revenir l'année prochaine. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas fait un bon mercato. À partir du moment où les décisions économiques conditionnent le sportif, ce n'est pas un bon mercato pour moi » avait déclaré Campos au micro de RMC .

Un départ en janvier de Mbappé ?