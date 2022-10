Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Galtier déjà trouvé par le Qatar ?

Publié le 12 octobre 2022 à 09h15

Thibault Morlain

La bombe a été lâchée, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dans les prochains mois, même semaines. Et cela pourrait avoir de terribles conséquences. En effet, le départ du Français pourrait en appeler d'autres puisque Luis Campos et Christophe Galtier pourraient eux aussi déjà faire leurs valises. Et du côté du PSG, la quête d'un nouvel entraîneur aurait déjà débuté.

Quelques mois seulement après sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé trainerait déjà son spleen dans la capitale. Se sentant trahi par sa direction, le crack de Bondy envisagerait même déjà de faire ses valises. Un incroyable coup de tonnerre qui pourrait toutefois ne pas être le seul au PSG. En effet, comme cela a été annoncé par certains, si Mbappé venait à partir, Luis Campos et Christophe Galtier pourraient eux aussi s'en aller.

Amorim pour remplacer Galtier ?

D'ici peu, le PSG pourrait donc se retrouver sans entraîneur. Il faudra alors remplacer Christophe Galtier et les manoeuvres auraient déjà débuté en coulisses. En effet, selon les informations de Média Foot , Antero Henrique, qui travaille pour les Qataris, aurait initié les première discussions avec Ruben Amorim, actuel entraîneur du Sporting Portugal, qui n'est autre également que son beau-frère.

Retour de flamme au PSG

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le nom de Ruben Amorim circule au PSG. Cet été, l'entraîneur du Sporting Portugal avait déjà été cité pour remplacer Mauricio Pochettino. Christophe Galtier avait finalement été privilégié, mais voilà donc qu'Amorim pourrait prochainement prendre sa place au PSG.