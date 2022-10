Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé veut claquer la porte, le Real Madrid sort du silence

Publié le 12 octobre 2022 à 08h15 - mis à jour le 12 octobre 2022 à 08h29

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle. Selon de nombreux médias, l'international français, déçu par ses dirigeants, voudrait quitter le PSG au plus vite, possiblement lors du prochain mercato hivernal. En cas de départ, l'option Real Madrid pourrait revenir sur la table. Ce mardi soir, Carlo Ancelotti a été interrogé sur ce dossier.

La bombe a été lâchée ce mardi, juste avant le match de Ligue des champions face au Benfica. Seulement cinq mois après sa prolongation, Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG. Le joueur estime que ses dirigeants n'ont pas tenu leurs promesses, notamment en matière de recrutement et de positionnement sur le terrain.

Mbappé prêt à partir en janvier ?

Selon les informations de Daniel Riolo, confirmées par Marca et d'autres médias, Kylian Mbappé aimerait quitter le PSG au plus vite, soit possiblement lors du prochain mercato hivernal. Selon Le Parisien, Liverpool et le Real Madrid pourraient passer à l'action.

Ancelotti sort du silence sur le dossier Mbappé