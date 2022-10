Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert de Mbappé cet hiver ? La réponse de Campos

Publié le 11 octobre 2022 à 21h30

Arthur Montagne

Malgré une récente prolongation de contrat, Kylian Mbappé aurait déjà réclamé son départ du PSG pour le mercato d'hiver. Néanmoins, Luis Campos a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet, assurant que l'attaquant français ne devrait pas partir en janvier.

Il y a un peu moins de 5 mois, Kylian Mbappé mettait fin à son feuilleton en prolongeant son contrat au PSG jusqu'en 2024, avec une option pour une saison supplémentaire. Le Real Madrid, qui espérait le récupérer libre, a donc finalement été devancé par les Parisiens. Et pour y parvenir, le Qatar avait sorti le grand jeu et faisant de grandes promesses à son attaquant. Des promesses qui n'ont visiblement pas été tenues puisque d'après plusieurs médias, Kylian Mbappé souhaiterait déjà quitter le PSG et l'aurait fait savoir à sa direction. Il voudrait partir dès le mercato d'hiver.

Pour Campos, Mbappé va rester au PSG

Néanmoins, Luis Campos ne l'entend pas de cette oreille. Interrogé par RMC Sport au sujet d'un éventuel départ de Kylian Mbappé en janvier, le conseiller football du PSG est catégorique : « A mon avis oui (il reste en janvier). Il ne m'a jamais rien dit. Ni à moi... Et je viens de poser la question au président. Pour moi c’est clair que Kylian Mbappé reste à faire son contrat au PSG. Mais ce n'est pas par hasard qu'une information comme cela sorte deux ou trois heures avant un match contre le Benfica . »

«Il ne m'a jamais parlé d'un départ en janvier»