Mercato - PSG : Après Mbappé, un autre départ colossal est à prévoir

Publié le 11 octobre 2022 à 16h30

Arthur Montagne

Malgré sa prolongation de contrat au PSG jusqu'en juin 2024, avec une option pour une saison supplémentaire, Kylian Mbappé souhaiterait déjà quitter le club parisien. Frustré que le Qatar n'ait pas tenu ses promesses, l'attaquant parisien aurait réclamé son départ. Et il pourrait être suivi par Luis Campos.

Il y a un peu moins de 5 mois, Kylian Mbappé mettait fin à son feuilleton en prolongeant au PSG jusqu'en 2024, avec à la clé, une saison supplémentaire en option qu'il est le seul à pouvoir activer. En fin de contrat à Paris, l'attaquant français était ardemment désiré par le Real Madrid, mais il a finalement opté pour la stabilité. Afin de le convaincre, le Qatar a d'ailleurs sorti le grand jeu. Mais alors que tout allait pour le mieux, Kylian Mbappé semble frustré par le début de saison, au point de vouloir déjà quitter le PSG !

Mbappé réclame son départ en janvier

En effet, la bombe a été lâchée par Daniel Riolo sur les ondes de RMC : « Même s’il y a une ouverture en janvier, il se cassera, mais en tout cas à la fin de l’année c’est terminé parce qu’il en a marre. Il le dit en privé ». Une tendance rapidement confirmée par MARCA puis par Le Parisien . Visiblement déçu par le mercato, Kylian Mbappé se sentirait trahi par Nasser Al-Khelaïfi et les propriétaires du PSG qui n'auraient pas tenu leurs promesses, notamment concernant l'arrivée d'un grand attaquant. Par conséquent, Kylian Mbappé évolue dans un rôle qui ne lui plaît pas. Suffisant pour réclamer son transfert dès le mois de janvier.

