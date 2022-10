Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à faciliter un départ de Kylian Mbappé ?

Publié le 11 octobre 2022 à 16h15

Axel Cornic

Seulement quelques mois après sa prolongation, l’avenir de Kylian Mbappé est encore au centre des débats. Déçu par le Paris Saint-Germain, l’attaquant souhaiterait de nouveau partir et garderait toujours un œil rivé sur le Real Madrid. Les dirigeants parisiens seraient cette fois disposés à le laisser filer… mais à leurs conditions !

On prend les mêmes et on recommence. Alors que le sujet semblait avoir été réglé en mai dernier, voilà que Kylian Mbappé souhaite à nouveau quitter le PSG, club auquel il est désormais lié jusqu’en 2025. La faute apparemment à des promesses non tenus par les dirigeants parisiens, qui à l’inverse de l’été pourraient bien changer d’avis au sujet de Mbappé.

Le PSG prêt à négocier un transfert à l’été 2023, mais...

D’après les informations de MARCA , le PSG serait en effet disposé à faciliter un départ de Kylian Mbappé, mais seulement au mois de juillet prochain. Pas question en effet de le perdre au mercato hivernal, un scénario qui avait notamment été évoqué par Daniel Riolo tout récemment, sur RMC Sport .

Pas question de parler du Real Madrid

Au PSG on aurait toutefois posé une condition claire à ce départ : pas question de négocier avec le Real Madrid. Après l’interminable feuilleton de la saison dernière, les relations entre les deux clubs semblent glaciales et les Parisiens préféreraient voir Kylian Mbappé rejoindre plutôt la Premier League et Liverpool.