Mbappé, Haaland, Leão… Toutes les infos mercato du 11 octobre

Publié le 11 octobre 2022 à 12h02

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Mbappé sur le départ ?

Le journaliste Daniel Riolo a lâché une petite bombe lundi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport , en annonçant que Kylian Mbappé envisagerait de quitter le PSG cet hiver ou l'été prochain en fonction de ses opportunités de marché : « Aujourd’hui, Mbappé se fait tomber dessus par tout le monde : les critiques sont très négatives, les supporters le jugent très négativement pour une succession de caprices. Il faut dire que Mbappé ne fait pas grand-chose pour redorer son image, parce qu »il s’enfonce lui-même dans son esprit négatif, au point qu’il se dise que même s’il y a une ouverture en janvier, il se cassera, mais en tout cas à la fin de l’année c’est terminé parce qu’il en a marre. Il le dit en privé », a confié Riolo.



Real Madrid : Haaland vers un transfert à 200M€ en 2024 ?

A en croire les révélations de The Athletic , le contrat d'Erling Haaland à Manchester City comprendrait une clause libératoire à hauteur de 200M€ et applicable dès l'été 2024. Ainsi, le Real Madrid, toujours annoncé sur les traces du buteur norvégien, aurait la possibilité de boucler le transfert de l'international norvégien dans deux ans en faisant péter cette clause, surtout qu'elle ne concernerait que les autres clubs n'évoluant pas en Premier League.



