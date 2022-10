Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé lâche un coup de pression, Al-Khelaïfi ne se laisse pas faire

Publié le 11 octobre 2022 à 17h10

Pierrick Levallet

Seulement quelques mois après avoir prolongé avec le PSG, Kylian Mbappé souhaiterait déjà claquer la porte. L’attaquant de 23 ans serait visiblement déçu par son rôle sous Christophe Galtier et par le mercato de Luis Campos. Toutefois, le club de la capitale estime en interne qu’il ne s’agit que d’une ruse de la star du PSG pour mettre la pression dans le vestiaire.

Après un très long feuilleton la saison dernière, le PSG avait finalement réussi à se mettre d’accord avec Kylian Mbappé pour une prolongation malgré le fort intérêt du Real Madrid. L’international tricolore est devenu le centre du projet parisien par la même occasion. Mais tout ne se passerait pas pour le mieux pour lui en ce début de saison. Kylian Mbappé serait d’ailleurs prêt à prendre une décision fracassante.

Mercato - PSG : Prêt à claquer la porte, Mbappé est resté fidèle au Real Madrid https://t.co/0Iqw9WiIhc pic.twitter.com/m26FOXcipV — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Mbappé réclame son transfert

Comme l’a révélé Marca ce mardi, Kylian Mbappé aurait réclamé son transfert. L’attaquant du PSG se sentirait trahi par la direction parisienne après les promesses non tenues lors de ce mercato estival. De ce fait, le joueur de 23 ans serait prêt à claquer la porte le plus tôt possible. Mais en interne, on estime que ce n’est qu’une stratégie de Kylian Mbappé.

Simple coup de pression ? Al-Khelaïfi ne veut pas en entendre parler