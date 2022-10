Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé demande son transfert, le Qatar réagit fermement

Alors que Kylian Mbappé avait prolongé son contrat avec le PSG en mai dernier, il aurait déjà demandé à quitter le club de la capitale en janvier prochain. Conscient de la situation, le PSG pense tout de même qu’il patientera pour partir et qu’il reste focalisé sur la saison. Mais en cas de grosse offre, un transfert pourrait être imaginé.

C’est une situation cocasse à laquelle personne ou presque ne pouvait s’attendre. A peine cinq mois après sa prolongation de contrat en grande pompe avec le PSG, Kylian Mbappé aurait demandé son transfert du club de la capitale. Alors que la direction parisienne lui avait fait plusieurs promesses dont celle d’être au centre du projet, Mbappé estime qu’elles n’ont pas été tenues. Sans vraiment hésiter, l’attaquant français a donc demandé son départ du PSG, un coup de tonnerre alors que le champion de France en titre vit un début de saison plus que cohérent sur le plan sportif.

Et le PSG, dans tout ça ? Alors que la folle demande de Kylian Mbappé fait déjà parler dans le monde entier, le club de la capitale aurait déjà pris quelques décisions. D’après les informations de Ben Jacobs, journaliste pour CBS , le PSG ne se sentirait pas concerné par les rumeurs selon lesquelles Mbappé est en froid avec la direction. Même si le champion du monde 2018 veut quitter le club rapidement, le PSG reste persuadé qu’il ne partira pas cet hiver et que son objectif reste de gagner la Ligue des Champions.

PSG unconcerned by reports Kylian Mbappe has a “broken relationship” with the club. They don’t see him leaving mid-season due to focus on winning #UCL. There is an acceptance that a massive offer would be considered if right for the club. But a January exit is being played down.