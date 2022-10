Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après la bombe lâchée sur Mbappé, une révélation fracassante tombe

Publié le 11 octobre 2022 à 17h15

Pierrick Levallet

Ces dernières heures, le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle. Daniel Riolo a lâché une véritable bombe sur l’avenir de l’international tricolore. Ce dernier, visiblement agacé par sa situation, serait prêt à quitter le PSG dès que possible. L'attaquant de 23 ans était d'ailleurs prêt à faire ses valises seulement quelques semaines après sa prolongation.

Après avoir lutté contre le Real Madrid toute la saison dernière, le PSG a réussi à prolonger Kylian Mbappé, mettant ainsi un terme à cet incroyable feuilleton. Avec son allongement de bail XXL, l’attaquant de 23 ans est devenu le centre du projet sportif parisien. Mais depuis le début de saison, le natif de Bondy est accablé par les critiques à cause de son esprit négatif. Visiblement agacé par tout cela, Kylian Mbappé serait prêt à prendre une décision fracassante.

Mercato - PSG : Prêt à claquer la porte, Mbappé est resté fidèle au Real Madrid https://t.co/0Iqw9WiIhc pic.twitter.com/m26FOXcipV — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Mbappé veut quitter le PSG

Au micro de RMC Sport , Daniel Riolo a affirmé que Kylian Mbappé en aurait assez des promesses non tenues pour la direction du PSG et serait donc prêt à claquer la porte dès que possible. La star de 23 ans aurait d’ailleurs fait part de ses envies d’ailleurs en interne et son départ serait presque acté dans sa tête. Kylian Mbappé était d'ailleurs prêt à faire ses valises bien avant ce mois d'octobre.

Un départ déjà réclamé en juillet ?

Selon les informations du journaliste espagnol Sergio Valentin, Kylian Mbappé aurait déjà réclamé son transfert en juillet dernier, alors qu'il venait tout juste de prolonger son contrat avec le PSG. De ce fait, sa décision de ce mois-ci ne serait pas vraiment prise sur un coup de tête puisqu'il y réfléchirait depuis quelques semaines déjà. À voir comment Luis Campos va gérer cette nouvelle crise.