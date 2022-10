Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A quel prix le Qatar doit-il accepter de vendre Mbappé ?

Publié le 12 octobre 2022 à 08h00

Arthur Montagne

Quelques mois après sa prolongation de contrat en grande pompe, Kylian Mbappé aurait déjà des envies d'ailleurs. L'attaquant français se sentirait trahi par la direction parisienne et aurait ainsi réclamé son départ du PSG dès le mois de janvier. Mais à quel prix Mbappé peut-il partir ?

En mai dernier, Kylian Mbappé mettait fin à un très long feuilleton concernant son avenir. En fin de contrat, l'attaquant du PSG était annoncé avec insistance du côté du Real Madrid qui rêvait de l'attirer libre. Finalement, l'international français a prolongé son bail à Paris jusqu'en 2024, avec à la clé, une saison supplémentaire en option. Et pour le convaincre, le Qatar avait sorti le grand jeu en lui promettant une révolution... qui n'a pas eu lieu. Résultat, le feuilleton Mbappé est déjà relancé.

Mbappé sur le départ ?

En effet, selon plusieurs médias, Kylian Mbappé aurait réclamé son départ en vue du mercato d'hiver. Encore faut-il qu'un club se positionne et soit en mesure de payer une indemnité de transfert ainsi que l'imposant salaire du Champion du monde 2018 qui a largement été augmenté après sa prolongation de contrat en mai dernier. Difficile d'imaginer à quel prix le PSG pourrait accepter de céder sa star que ce soit en janvier ou l'été prochain. Mais alors que Kylian Mbappé serait le seul décideur concernant l'activation de l'année en option dans son contrat, le club de la capitale sera peut-être dans l'impasse lors du prochain mercato estival, à un an de la fin du bail de l'ancien Monégasque.

Mercato - PSG : Campos sort du silence pour Mbappé, il lâche un coup de gueule https://t.co/K1lADYjKEr pic.twitter.com/KJHHlfXo6t — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Campos dément